Após mais de 800 partidas na carreira, Azpilicueta anuncia aposentadoria do futebol

O lateral César Azpilicueta anunciou, nesta sexta-feira, sua aposentadoria do futebol profissional. Ídolo do Chelsea, o espanhol encerra a carreira após mais de 800 partidas disputadas ao longo de 20 temporadas.

Dear football, Today, I want to share with you that this season will be my last as a professional footballer. After so many years living my dream, I feel it’s time to start a new chapter in my life. Being honest, even though I have been preparing myself for this moment, I… pic.twitter.com/2wJ1m06Bqu — César Azpilicueta (@CesarAzpi) May 22, 2026

Carreira marcada por títulos e protagonismo

Revelado pelo Osasuna, da Espanha, o defensor despertou o interesse do Olympique de Marselha na temporada 2010/11, permanecendo no futebol francês por duas temporadas. Em seguida, transferiu-se para o Chelsea, onde se tornou um dos maiores ídolos recentes do clube inglês.

Pelos Blues, o defensor disputou 508 partidas e conquistou os principais títulos possíveis pelo clube. Foram dois títulos do Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa, uma Liga dos Campeões, duas Ligas Europa, uma Supercopa da UEFA e um Mundial de Clubes. Além disso, contribuiu com 17 gols e 47 assistências.

Após 11 temporadas na Inglaterra, Azpilicueta retornou à Espanha onde atuou por Atlético de Madrid e Sevilla FC antes de encerrar sua carreira profissional.

Pela seleção espanhola, disputou 44 partidas, com um gol e duas assistências, além de conquistar a Liga das Nações de 2023.

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Mensagem de despedida

Nas redes sociais, o atleta publicou um texto de despedida e agradecimento por todos os anos vividos no futebol profissional.

"Hoje, quero compartilhar com vocês que esta temporada será a minha última como jogador de futebol profissional. Depois de tantos anos vivendo meu sonho, sinto que é hora de começar um novo capítulo na minha vida.", escreveu.

O defensor também agradeceu aos companheiros, treinadores e clubes pelos quais passou ao longo da carreira, além de destacar o orgulho por ter representado a seleção espanhola nos principais torneios internacionais.

Confira o texto na íntegra:

"Querido futebol,

Hoje, quero compartilhar com vocês que esta temporada será a minha última como jogador de futebol profissional. Depois de tantos anos vivendo meu sonho, sinto que é hora de começar um novo capítulo na minha vida.

Sendo sincero, mesmo tendo me preparado para este momento, achei difícil escrever esta carta. Ao longo de 20 temporadas, muitas pessoas desempenharam um papel importante na minha carreira.

Quando chutei uma bola pela primeira vez, ainda criança, em Pamplona, ​​com meus colegas de escola, jamais imaginei a incrível jornada que me aguardava. Sou grato por cada momento: as vitórias, as derrotas dolorosas, os desafios e, principalmente, as pessoas que conheci e as amizades que construí ao longo do caminho.

Aos meus companheiros de equipe, treinadores e a todos os membros da comissão técnica dos clubes dos quais tive a sorte de fazer parte, obrigado por me ajudarem a crescer como pessoa e como jogador a cada dia. Vestir as camisas do CA Osasuna, Olympique de Marselha, Chelsea FC, Atlético de Madrid, Sevilla FC e representar meu país nos maiores palcos tem sido um verdadeiro privilégio. Cada momento significou muito para mim…"