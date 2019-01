Austrália vence Síria e garante classificação para as oitavas da Copa da Ásia

Em jogos válidos pela última rodada do grupo B da Copa da Ásia, a Jordânia confirmou o primeiro lugar após empate sem gols com a Palestina. Na outra partida da chave, a Austrália bateu a Síria por 3 a 2 e garantiu o segundo lugar do grupo.

Com esses resultados, a Austrália enfrentará o segundo colocado do grupo F pelas oitavas de final, que será Japão ou Uzbequistão. Já a Jordânia aguarda a definição dos quatro melhores terceiros colocados pra conhecer seu adversário na próxima fase da competição.

A Jordânia já entrou em campo classificada e garantiu o primeiro lugar após empatar com a Palestina, que somou apenas dois pontos nas três partidas disputadas.

Já a Austrália fez diante da Síria o primeiro gol de sua partida com Awer Mabil. Ainda no primeiro tempo, Omar Kharbin empatou a partida para os sírios. No começo do segundo tempo, Christopher Oikonomidis voltou a colocar os australianos na frente.

Faltando dez minutos para o fim da partida, Omar Al-Soma converteu pênalti e empatou o jogo. Aos 48 minutos, Aziz Behich fez o terceiro dos australianos e deu números finais ao marcador.