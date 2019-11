Atacante santista marca e Colômbia vence Equador em amistoso

Sem James Rodríguez, lesionado, a Colômbia venceu o Equador por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, em amistoso realizado na Red Bull Arena, em Harrison, nos Estados Unidos. O atacante do Santos, Uribe, marcou o único gol da partida.

O encontro pode ter sido o último do técnico Jorge Célico à frente da seleção equatoriana, já que a confederação deve procurar outro comandante. Ex-treinador do sub-20, Célico chegou ao time principal após o fracasso do Equador na última Copa América.

Do lado colombiano, é a segunda vitória seguida, após a sequência negativa de cinco jogos sem vencer. Antes, a Colômbia já havia vencido o Peru, na última sexta-feira, pelo placar mínimo.

A próxima partida das duas seleções será apenas no ano que vem, já nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.