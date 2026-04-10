América-MÉX retorna ao Azteca e Jardine destaca "força" do estádio

O América do México volta a atuar no Estádio Azteca neste fim de semana, após quase dois anos longe de seu principal palco, fechado para reformas visando a Copa do Mundo de 2026. O retorno marca um momento importante para a equipe comandada por André Jardine, que ganha o fator casa na reta final da temporada.

A última partida no estádio aconteceu em maio de 2024, na conquista do Torneio Clausura sobre o Cruz Azul, um dos três títulos nacionais consecutivos sob o comando do treinador brasileiro. Desde então, o time mandou seus jogos no Estádio Ciudad de los Deportes, com capacidade reduzida, enquanto aguardava a reabertura do Azteca, que comporta cerca de 85 mil torcedores.

O reencontro será justamente em um clássico contra o Cruz Azul, na madrugada de sábado (11) para domingo, pela 14ª rodada do Clausura. Na sexta colocação, o América busca se firmar na zona de classificação à Liguilla diante do rival, que ocupa a vice-liderança.

“Voltar ao Azteca tem um significado muito grande para todos nós. É a nossa casa, um templo do futebol mundial. Sabemos da energia do torcedor e do quanto esse ambiente pode fazer a diferença em momentos decisivos”, afirmou Jardine.

Além do clássico, o América terá compromisso decisivo na Concachampions. Na quarta-feira (15), a equipe recebe o Nashville SC pelo jogo de volta das quartas de final e precisa vencer após empate sem gols na ida para avançar na competição.

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