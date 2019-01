Alvo de clube chinês, David Neres pode render bolada ao São Paulo

David Neres seria o mais novo nome brasileiro a interessar o futebol chinês. Segundo informações publicadas pelo jornal holandês De Telegraaf neste sábado, o Ajax teria recebido uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 126,9 milhões na cotação atual) do Guangzhou Evergrande pelo atacante de 21 anos.

Ainda segundo informações, o planejamento inicial do Ajax não previa a venda de Neres nesta janela de transferências. O time está em boa fase e enfrentará o Real Madrid, pelas oitavas de final das Ligas dos Campeões. Entretanto, os dirigentes estariam interessados a ouvir mais detalhes sobre a proposta do Guangzhou pelas altas cifras envolvidas.

Neres está em sua segunda temporada no clube holandês. Em menos de um ano, foi eleito o melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Holandês de 2017/2018. Já na atual temporada, o atacante brasileiro teve uma queda de desempenho, sendo reserva em alguns momentos desde o início das competições, em agosto do ano passado.

Uma possível venda de David Neres seria interessante financeiramente para o São Paulo, que ainda detém 20% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o clube ainda teria direito a mais 3% da venda por ter sido o clube formador de Neres. Neste caso, o Tricolor receberia cerca de R$ 29 milhões pela negociação.

Outro clube paulista que está de olho em uma eventual transferência é o Palmeiras. Isso porque as regras do Campeonato Chinês não permitem que um clube tenha mais de quatro estrangeiros. No momento, o Guangzhou possui quatro brasileiros: Paulinho, Talisca, Ricardo Goulart e Alan. Para contratar Neres, o time chinês poderia negociar Ricardo Goulart, que é alvo do Verdão para esta temporada.