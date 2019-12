Seleção Brasileira feminina goleia México em amistoso na Arena Corinthians

A Seleção Brasileira feminina não tomou conhecimento do México e aplicou goleada de 6 a 0, na noite desta quinta-feira, em amistoso disputado na Arena Corinthians, São Paulo. Dominantes durante os 90 minutos, as brasileiras não tiveram dificuldade para vencer o primeiro jogo da série de dois confrontos contra as mexicanas no país.

O destaque do triunfo ficou para a atacante Bia Zaneratto, do Hyundai Red Angels (Coreia do Sul), que anotou três gols já na segunda etapa. Duda, do Atlético-MG, Debinha, do North Carolina Courage (EUA) e Millene, do Corinthians, também marcaram.

Agora, a equipe de Pia Sundhage se concentra para enfrentar a seleção latino-americana mais uma vez, no próximo domingo, às 18h30 (Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara-SP.

O jogo começou quente. Logo aos dez minutos, Duda abriu o placar em Itaquera. A vantagem aumentou aos 40 minutos, quando Debinha aproveitou confusão da defesa mexicana para fazer 2 a 0.

A vitória virou goleada no segundo tempo. Aos 26, Bia fez o terceiro do Brasil e seu primeiro no confronto. A atacante voltou a balançar as redes aos 38. Abaladas com o resultado, as mexicanas cederam ainda mais espaço ao Brasil, que ampliou o placar com tento de Millene, aos 42, e o terceiro de Bia, aos 45. 6 a 0 para as brasileiras, que após o apito final foram às arquibancadas tirar fotos e abraçar torcedores.