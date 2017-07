Santos volta a vencer Corinthians e leva título do Brasileiro feminino

A equipe do Santos é campeã brasileira de futebol feminino. Na noite desta quinta-feira, o time da Vila Belmiro fez 1 a 0 no rival Corinthians, em duelo na Arena Barueri, com gol da argentina Sole Jaimes. Como já havia vencido na ida, as meninas do Alvinegro Praiano se sagraram campeãs, garantindo também vaga na próxima Libertadores.

O Santos entrou no gramado com a vantagem de ter feito 2 a 0 na partida de ida, na Vila Belmiro. Precisando reverter a desvantagem, o Corinthians até começou criando chances de gol, mas a situação se complicou aos 16.

Sole Jaimes recebeu belo cruzamento e cabeceou com perfeição, sem dar chances de defesa à goleira Leticia. O tento derrubou um pouco a moral das meninas do Timão, que não conseguiram reagir na etapa inicial.

No segundo tempo, precisando de quatro gols, o Corinthians se expôs, não criou grandes oportunidades e, de quebra, ainda passaram a sofrer nos contra-ataques. Jaimes quase fez seu segundo aos 7, mas Leticia salvou em bela intervenção.

Sem conseguir transformar a pressão em bola na rede, as jogadores do clube do Parque São Jorge não chegaram ao empate. Assim, a vitória santista se concretizou, e a conquista do Brasileiro Série A1 foi para o time da Vila Belmiro.