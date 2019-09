Nos pênaltis, Ferroviária vence Corinthians e conquista o Brasileirão feminino

Corinthians e Ferroviária fizeram um grande jogo pela final do Campeonato Brasileiro feminino, na tarde deste domingo, no Parque São Jorge. Apesar do 0 a 0 durante os 90 minutos, a Locomotiva levou a melhor na disputa de pênaltis e levou o troféu pela primeira segunda vez.

Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida da decisão, no último domingo, em Araraquara, quem vencesse levantaria o caneco e, em caso de mais uma igualdade, a final seria decidida nas penalidades.

A primeira etapa ficou marcada pela grande atuação da goleira Luciana. O Corinthians, diante do seu torcedor, que encheu a Fazendinha, tentou impor seu ritmo de jogo desde o início e graças às boas defesas da arqueira da Ferrinha não conseguiu abrir o placar. A melhor chance ficou com Millene, que cara a cara chutou em cima de Luciana.

Apostando no erro das adversárias, a Ferroviária jogava no contra-ataque, saindo em velocidade, e levando perigo quando chegava no gol de Lelê, principalmente nas finalizações da entrada da área.

O segundo tempo não mudou o curso da partida, e o Timão seguia tendo as melhores chances, mas não conseguia furar a retranca grená. Ciente que o resultado levava a disputa para os pênaltis, o time do interior se fechou de vez e jogava com as 11 jogadoras atrás da linha da bola.

A igualdade sem gols se manteve e a disputa foi para as cobranças de pênalti. Foi novamente a hora de brilhar a estrela de Luciana, que pegou a batida de Tamires e ainda contou com o chute para fora de Ingryd. Assim, as donas da casa só marcaram com Vitória e Gabi Zanoti. Já a Ferroviária balançou as redes com Luana, Aline Milene, Andreia e Gessica, fechando os pênaltis por 4 a 2.

O título inédito da Ferroviária confirma a campanha de superação. Terminando a primeira fase em sétimo, bateu o Santos, um dos favoritos ao título, nos pênaltis, e na semifinal, novamente nas penalidades bateu o Avaí/Kindermann.

Já o Corinthians, até então campeão, termina o torneio com 21 jogos disputados, com 18 vitórias, dois empates e uma derrota.