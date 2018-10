Corinthians goleia o Rio Preto e é campeão brasileiro de futebol feminino

O Corinthians é o campeão brasileiro de futebol feminino de 2018. Após ganhar a partida de ida da final por 1 a 0, o Timão entrou no gramado da Fazendinha precisando de um simples empate diante do Rio Preto para conquistar a competição. No entanto, a equipe da capital não quis dar chance ao azar e tratou de levantar a taça inédita com mais um triunfo, agora uma goleada de 4 a 0.

Apoiado por uma torcida participativa no Parque São Jorge, o time alvinegro abriu dois gols de vantagem antes dos cinco minutos de partida, com Millene e Yasmin. Após o início fulminante, a partida perdeu intensidade, mas Marcela e Adriana marcaram na segunda etapa e transformaram a vitória alvinegra em goleada.

Com a vitória e o título, Corinthians encerra a competição com chave de ouro. Em 20 jogos, foram 15 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, contra o Flamengo, na primeira partida das semifinais. O Rio Preto, campeão em 2015, perde a chance de se tornar o único clube a conquistar a competição duas vezes.

Corinthians marca dois logo no começo e encaminha título

Antes do ponteiro do ponteiro do relógio girar pela primeira, o Corinthians já tinha aberto o placar. No primeiro lance da partida, Millene recebeu na entrada da área, deu belo corte na marcadora e acertou um lindo chute. A bola bate na trave, quase na junção com a travessão, e morreu no fundo das redes. A jogadora entra na lista da “Lei do Ex”, já que defendeu justamente o Rio Preto na última temporada.

Sem baixar o ímpeto, o Corinthians seguiu pressionando e fez o segundo gol aos cinco minutos. Em cobrança de falta da entrada da área, Yasmin acertou o ângulo, marcando um belo gol. Logo na sequência, o Timão poderia ter aumentado ainda mais a vantagem, mas a arqueira Rosany defendeu chute à queima-roupa de Marcela.

Após tomar dois gols relâmpagos, o Rio Preto se estabilizou na defesa, e pouco a pouco foi adiantando a linha de marcação para pressionar o adversário. Com dificuldades na criação, a equipe do interior só construiu uma boa chance de gol até o fim do primeiro tempo. Thaís recebeu cruzamento e mandou de letra, mas a bola passou rente à trave.

Triunfo vira goleada, para alegria da torcida alvinegra

Assim como na primeira etapa, o Corinthians tentou uma abafa na volta do intervalo, e surtiu efeito. Aos seis minutos, Yasmin recebeu na área, deu belo drible e foi derrubada por Kah. Sem hesitar, a árbitra correu para a marca da cal e assinalou pênalti. Na cobrança, Marcela deslocou a goleira e marcou o terceiro das corintianas.

O Rio Preto, contudo, não abdicou do ataque e mostrou perseverança para seguir criando no ataque. Com 14 minutos, as visitantes tiveram uma ótima chance de diminuir o placar. Maria Jesus recebeu lançamento pela direita, invadiu a área e bate cruzado, mas a bola passou raspando a trave esquerda da goleira Lelê.

Desarrumadas em campo, as visitantes sofreram o baque final. Adriana recebeu lançamento e partiu sozinha para o gol, sem marcação, e com frieza só tirou de Rosany para fazer o quarto do Corinthians. Na reta final da partida, o Rio Preto, abatido, pouco fez, enquanto ouvia torcida alvinegra comemorar a conquista antes mesmo do apito final da árbitra.