Brasil estreia com derrota para o México no Mundial sub-20

Estreando no Mundial sub-20, a Seleção Brasileira acabou derrotada em partida cheia de emoção, com duas viradas e um pênalti perdido. Neste domingo, no Stade du Clos Gastel, em Léhon, na França, a equipe verde e amarela perdeu para o México por 3 a 2.

O confronto já começou agitado e logo aos três minutos, as mexicanas abriram o placar com Martinez. O Brasil, porém, respondeu imediatamente e dois minutos depois, Kerolin tocou na saída da goleira para empatar a partida. Com 17 jogados, Kerolin, de novo, anotou um golaço, batendo de primeira e colocando no ângulo da meta adversária para virar o jogo ainda no primeiro tempo.

A alegria, porém, durou pouco. Logo aos seis minutos da segunda etapa, Jacqueline Ovalle balançou as redes e empatou a partida mais uma vez. Aos 18, Ovalle novamente marcou o terceiro do México e virou o placar.

No fim, já nos acréscimos, a Seleção desperdiçou uma grande chance. Ariadne sofreu pênalti aos 49 do segundo tempo, mas Victoria carimbando o travessão na cobrança, decretando o triunfo mexicano.