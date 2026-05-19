Freiburg x Aston Villa pela Liga da Europa: veja prováveis escalações e onde assistir à final

Freiburg e Aston Villa se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Tüpraş, em Istambul, na Turquia, pela final da Liga da Europa.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela CazéTV.

Como chegam os times

O Freiburg vem de vitória conquistada no Campeonato Alemão. O time venceu o RB Leipzig por 4 a 1 e terminou o torneio em sétimo lugar, com 47 pontos. Nas semifinais da Liga da Europa, superou o Braga por 4 a 3 no placar agregado.

Por outro lado, o Aston Villa vem de uma importante vitória contra o Liverpool, por 4 a 2, que garantiu ao time uma vaga para disputar a próxima Liga dos Campeões. O clube está em quarto lugar na Premier League, com 62 pontos. Nas semis do torneio, venceu o rival britânico Nottingham Forest pelo agregado de 4 a 1.

Prováveis escalações

Freiburg: Atubolu; Treu, Lienhart, Ginter e Kubler; Hofler e Eggestein; Grifo, Manzambi e Beste; Matanovic.

Técnico: Julian Schuster

Aston Villa: Emiliano Martínez; Lucas Digne, Pau Torres, Konsa e Cash; Tielemans e Lindelof; Buendía, Rogers e McGinn; Watkins.

Técnico: Unai Emery

Arbitragem

Árbitro: François Letexier (FRA)

Ficha técnica

Confronto: Freiburg x Aston Villa

Competição: Final da Liga da Europa

Data e horário: Quinta-feira, 20 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

Local: Tüpraş Stadyumu

Transmissão: CazéTV

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