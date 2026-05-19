Freiburg x Aston Villa pela Liga da Europa: veja prováveis escalações e onde assistir à final

Freiburg e Aston Villa se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Tüpraş, em Istambul, na Turquia, pela final da Liga da Europa.
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— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 19, 2026
Onde assistir
O jogo será transmitido pela CazéTV.
Como chegam os times
O Freiburg vem de vitória conquistada no Campeonato Alemão. O time venceu o RB Leipzig por 4 a 1 e terminou o torneio em sétimo lugar, com 47 pontos. Nas semifinais da Liga da Europa, superou o Braga por 4 a 3 no placar agregado.
Por outro lado, o Aston Villa vem de uma importante vitória contra o Liverpool, por 4 a 2, que garantiu ao time uma vaga para disputar a próxima Liga dos Campeões. O clube está em quarto lugar na Premier League, com 62 pontos. Nas semis do torneio, venceu o rival britânico Nottingham Forest pelo agregado de 4 a 1.
Prováveis escalações
Freiburg: Atubolu; Treu, Lienhart, Ginter e Kubler; Hofler e Eggestein; Grifo, Manzambi e Beste; Matanovic.
Técnico: Julian Schuster
Aston Villa: Emiliano Martínez; Lucas Digne, Pau Torres, Konsa e Cash; Tielemans e Lindelof; Buendía, Rogers e McGinn; Watkins.
Técnico: Unai Emery
Arbitragem
Árbitro: François Letexier (FRA)
Ficha técnica
Confronto: Freiburg x Aston Villa
Competição: Final da Liga da Europa
Data e horário: Quinta-feira, 20 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)
Local: Tüpraş Stadyumu
Transmissão: CazéTV
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