Corinthians pode igualar Palmeiras no Derby segundo as próprias contas

O confronto entre Palmeiras e Corinthians, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser histórico – pelo menos, para o lado alvinegro. A rivalidade de mais de 100 anos entre os dois clubes é visível até nas estatísticas, já que ambos mantêm números conflitantes.

O Corinthians contabiliza 126 vitórias, 106 empates e 127 derrotas (total de 357 partidas), com 478 gols marcados e 515 sofridos. Nas contas do Palmeiras, foram 131 vitórias, 110 empates e 128 derrotas (total de 367 partidas), com 522 gols marcados e 482 sofridos.

Os 10 jogos de diferença no retrospecto oficial de cada clube incluem quatro vitórias do Palmeiras, quatro empates e duas vitórias do Corinthians. Nove partidas foram válidas pelo extinto Torneio Início e uma pela Taça Augusto Henrique Mundel, todas com duração inferior à regulamentar.

“A Sociedade Esportiva Palmeiras engloba todos os confrontos oficiais entre as equipes principais dos dois tradicionais clubes na história, sem distinção, respeitando e preservando a história puramente factual, de forma fria, sem análises, interpretações personalistas, critérios próprios ou julgamentos”, diz o documento elaborado por um grupo formado por oito estudiosos da história do Palmeiras, incluindo três conselheiros.

O Corinthians, por sua vez, adota os números publicados pelo jornalista Celso Unzelte na última edição do Almanaque do Timão. “Minha posição é excluir esses jogos das estatísticas oficiais, pois nenhum deles foi disputado dentro do tempo regulamentar de um jogo de futebol da época”, justificou o historiador à Gazeta Esportiva antes do 100º Derby.

O novo capítulo na história do clássico entre os maiores rivais do estado de São Paulo está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque.

Relação de jogos considerados pelo Palmeiras e ignorados pelo Corinthians:

26/01/1919 – Palestra Itália 0x0 Corinthians – Torneio Início

15/04/1923 – Palestra Itália 1×0 Corinthians – Torneio Início

11/04/1926 – Palestra Itália 1×2 Corinthians – Torneio Início

12/05/1935 – Palestra Itália 0x0 Corinthians – Torneio Início

03/07/1938 – Palestra Itália 0x0 Corinthians – Taça Augusto Henrique Mundel

12/03/1944 – Palmeiras 0x1 Corinthians – Torneio Início

01/08/1954 – Palmeiras 0x0 Corinthians – Torneio Início

04/06/1957 – Palmeiras 2×1 Corinthians – Torneio Início

17/05/1958 – Palmeiras 1×0 Corinthians – Torneio Início

12/01/1969 – Palmeiras 2×0 Corinthians – Torneio Início