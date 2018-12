FPF destaca lista de campeões com domínio de São Paulo e Palmeiras na base

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A Federação Paulista de Futebol realizou o balanço de suas competições da temporada 2018. O principal campeão do estado foi o Corinthians, vencedor do Estadual profissional no primeiro semestre, mas São Paulo e Palmeiras tiveram resultados expressivos na base.

O Verdão teve os melhores resultados, ganhando os títulos do Paulista sub-20, sub-17 e sub-13. Já o São Paulo faturou os Estaduais sub-15, sub-11, além do feminino sub-17. O Santos apareceu apenas com a conquista do campeonato feminino adulto.

A temporada 2019, para a Federação Paulista de Futebol, começa cedo. A partir do dia 2 de janeiro serão iniciados os confrontos da Copa São Paulo de Juniores. O atual campeão é o Flamengo.