Fortaleza quer retorno de Jean Mota, do Santos, por empréstimo

Por indicação do técnico Rogério Ceni, o Fortaleza quer contar com Jean Mota, do Santos, por empréstimo de uma temporada.

De volta à Série A, o Tricolor está disposto a pagar o salário integral do meia, de pouco menos de R$ 200 mil por mês. As pessoas envolvidas na negociação, porém, têm tido dificuldade em contatar o presidente José Carlos Peres.

Jean teve boa passagem pelo Fortaleza antes de ser comprado pelo Peixe, em 2016, por R$ 800 mil. Ele, inclusive, provocou a torcida do rival Ceará ao marcar o gol do empate em 1 a 1 no segundo turno do Campeonato Brasileiro deste ano.

Jean Mota tem 25 anos e contrato com o Alvinegro até junho de 2022. Ele tem 113 jogos e cinco gols marcados pelo Santos. O Peixe tem 80% dos direitos econômicos.