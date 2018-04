Fortaleza passa fácil pelo Floresta e garante vaga na final

O Fortaleza confirmou na tarde deste domingo a sua vaga na final do Campeonato Cearense. Depois de fazer 3 a 1 no primeiro duelo, no Castelão, o time do técnico Rogério Ceni voltou a dominar o adversário e repetiu o placar do triunfo inicial com gols de Edinho, Felipe e Bruno Melo. Erisson descontou para o Floresta.

O primeiro tento saiu em lance envolvendo o centroavante Gustavo, emprestado pelo Corinthians ao time cearense. Ele roubou bola no campo de ataque, tocou para um companheiro na esquerda e correu para a área. Após cruzamento, o centroavante tentou uma bicicleta, pegou errado, mas acabou transformando-a em um passe para Edinho fazer o gol.

Depois disso, Felipe, na entrada da área, acertou belo chute no ângulo do goleiro. Em vantagem, o Tricolor pareceu relaxar e levou um gol após a parada técnica da etapa final, com Erisson entrando livre na área para bater cruzado. Já perto do fim, Gustavo voltou a participar, sofreu pênalti e Bruno Melo bateu para marcar.

O Fortaleza agora espera o arquirrival Ceará na decisão, já que os alvinegros fizeram 6 a 0 sobre o Uniclinic no primeiro jogo e apenas cumprem tabela neste domingo. A federação ainda vai definir a data dos duelos. Com o triunfo, porém, o clube de Ceni já está assegurado na Copa do Brasil de 2019.