Fortaleza de Ceni vence segunda no Cearense; Ceará perde de virada

Neste domingo, o Rogério Ceni fez seu primeiro jogo no Castelão e causou boa impressão à torcida. Pela terceira rodada do Campeonato Cearense, o Fortaleza recebeu o Maranguape e venceu por 2 a 0 sem dificuldades. A equipe do ídolo do São Paulo ainda não sofreu gols na competição.

Com a vitória, a equipe da capital foi a seis pontos e ocupa a terceira posição no campeonato. Já o Maranguape soma apenas um ponto e é o oitavo colocado. Na próxima rodada, o Fortaleza recebe o Iguatu, enquanto o Maranguape visita o Guarani de Juazeiro.

O jogo – Jogando em casa pela primeira vez, o Fortaleza buscou o gol desde o início. Os comandados de Rogério Ceni dominavam a posse de bola e tentaram em chutes de fora da área de Léo Natel, aos 8 minutos, e Pablo, aos 11, mas ambos saíram muito altos.

Aos 16 minutos, a equipe da casa abriu o placar com Bruno Melo em cobrança de pênalti. A penalidade foi cometida pelo zagueiro Tourun, que puxou Gustavo pela camisa após cobrança de escanteio.

Em desvantagem, o Maranguape tentava equilibrar a partida, mas o Fortaleza ainda era mais perigoso. No entanto, o ataque tinha volume de jogo, mas pecava na pontaria.

Aos 31 minutos, os anfitriões chegaram a balançar a rede, mas o gol não valeu. Léo Natel cruzou para Gustavo, que completou para o gol. No entanto, o auxiliar acusou corretamente a posição irregular do atacante e manteve o placar em 1 a 0, que seguiria até o intervalo.

Já no segundo tempo, o Fortaleza continuou pressionando e quase ampliou aos sete minutos. Alípio aproveitou cruzamento e cabeceou no canto, mas Théo fez ótima defesa e impediu o segundo gol.

O Maranguape deu trabalho ao goleiro Marcelo Boech pela primeira vez aos 12 minutos da segunda etapa. Em chute de Gugu, o o arqueiro do Fortaleza fez boa defesa com o pé.

Com 28 minutos, Bruno Melo, autor do gol de pênalti, quase marcou um golaço. O lateral fez grande jogada individual, driblando três marcadores, e chutou rasteiro. Mas novamente o goleiro Théo fez boa defesa e manteve o Maranguape vivo na partida.

Depois de tanto tentar, o Fortaleza finalmente ampliou, com um golaço, aos 44 minutos. Após cruzamento de Tinga pela direita, Gustavo, autor de quatro gols na estreia, completou de bicicleta para o gol. O quinto gol do atacante no campeonato fechou o placar da partida em 2 a 0.

Ceará é surpreendido e perde de virada do Iguatu

Mais cedo, o Ceará visitou o Iguatu de olho na liderança mas foi surpreendido pelos donos da casa, que venceram por 2 a 1. A equipe, que vinha de goleada sobre o Guarani de Juazeiro, termina a rodada na quinta posição do Cearense. Ja o Iguatu é o líder do campeonato, com 7 pontos.

O alvinegro cearense saiu na frente aos 18 minutos com um golaço de letra de Arthur Cabral, mas sofreu o empate no último lance do primeiro tempo em gol de Canga. A virada veio aos nove minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti de Elanardo. O Ceará tentou, mas não conseguiu furar a defesa do Iguatu e a partida terminou com 2 a 1 no placar.

Confira os jogos da terceira rodada do Campeonato Cearense

Sábado

Horizonte 1 x 2 Floresta

Domingo

Iguatu 2 x 1 Ceará

Ferroviário 2 x 1 Tiradentes

Fortaleza 2 x 0 Maranguape

7 de fevereiro

20h15 Guarani de Juazeiro x Uniclinic