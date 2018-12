Fora dos planos do Santos, Junior Brandão encaminha acerto com o Goiás

O centroavante Junior Brandão não se adaptou ao Ludogorets, da Bulgária, e deve retornar ao Brasil. Há um acordo encaminhado por empréstimo com o Goiás. De acordo com um profissional envolvido na negociação, as tratativas estão em “99%”.

Negociado pelo Atlético-GO em agosto, por R$ 7 milhões, Junior só disputou duas partidas e aguarda pela assinatura do contrato de um ano com o Esmeraldino nos próximos dias.

Antes de ir para o exterior, Junior Brandão foi procurado pelo Santos, a pedido do ex-técnico Cuca. Agora, ele foi oferecido, mas o Peixe não demonstrou interesse.