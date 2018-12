Fluminense negocia a contratação de Yuri, do Santos

O Fluminense negocia a contratação de Yuri, volante do Santos. A ideia é contratá-lo por empréstimo de uma temporada, até o final de 2019.

O Tricolor tem dificuldades financeiras e tenta não pagar a totalidade dos salários, exigência do Peixe para a liberação. O meio-campista foi indicado por Fernando Diniz, técnico dele no Audax antes da chegada ao Alvinegro. Uma troca não está descartada.

O maior problema do Flu neste momento é também o de outros clubes: a comunicação com o Santos. Empresários têm reclamado da falta de progressão nas conversas. O presidente José Carlos Peres conduz a maior parte das negociações, enquanto o executivo de futebol Renato está em Sevilha, na Espanha.

Yuri tem contrato até dezembro de 2020 com o Peixe e nunca foi titular absoluto desde a sua contratação, em 2016. São 58 partidas no total, com um gol marcado.