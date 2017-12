Flu deve negociar Orejuela e pode trocar Scarpa por três do Palmeiras

Após rejeitar proposta feita pelo São Paulo, o Fluminense está disposto a negociar Gustavo Scarpa com outro clube paulista. A diretoria tricolor já teria enviado uma lista com alguns nomes para o Palmeiras por uma troca pelo meia.

Entre os jogadores que o Fluminense tem interesse estão o do atacante Roger Guedes e os meia Michel Bastos e Hyoran. A diretoria do Palmeiras não criaria empecilho para saída destes atletas, mas os cariocas precisam acertar as bases contratuais para o negócio ser finalizado.

Com dificuldades financeiras, o Fluminense busca se reforçar com trocas e tem em Gustavo Scarpa um de seus trunfos. O jogador terminou a temporada insatisfeito com as críticas por parte da torcida e vê uma mudança de clube como positiva para sua carreira.

Quem também pode deixar o Fluminense em 2018 é Orejuela. Se o clube buscar se reforçar para 2018, está prestes a negociar o volante com a LDU-EQU. O jogador de 24 anos chegou no início da temporada vindo do Independente Del Valle-EQU e teve destaque durante boa parte da temporada, sendo, inclusive, convocado para a seleção equatoriana durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo.

No entanto, com problemas particulares, Orejuela perdeu rendimento e terminou o ano entre os reservas. A vontade de retornar ao seu país foi fundamental para que o Fluminense aceitasse negociar o volante, por empréstimo, com a LDU.