Flamengo vence o Palmeiras e se sagra campeão brasileiro sub-20

O Flamengo se sagrou campeão brasileiro sub-20 na tarde deste domingo. Recebendo o Palmeiras, em Cariacica, no Espírito Santo, pelo jogo de volta da grande final, os garotos do Ninho não decepcionaram a torcida e dominaram o adversário para sair de campo com a vitória por 3 a 0, gols de Yuri César, Wendell, de pênalti, e Guilherme Bala.

Como o Palmeiras havia vencido o jogo de ida, no Pacaembu, por 1 a 0, o Flamengo precisava vencer por dois gols de diferença para garantir o título no tempo regulamentar. E foi o que aconteceu. Sem tomar conhecimento do rival, o time rubro-negro controlou o primeiro tempo, abriu o placar, e no segundo tempo voltou ainda mais ligado para assegurar o título sem correr grandes riscos.

A conquista do Campeonato Brasileiro sub-20 marca a tríplice coroa do Flamengo neste ano no torneio nacional. Além do sub-20, o Rubro-Negro também foi campeão brasileiro profissional e sub-17, o que confirma o excelente 2019 do clube.

O jogo – A primeira grande oportunidade da partida aconteceu aos nove minutos e foi do Flamengo. Yuri César fez jogada individual pela esquerda, limpando a marcação, e bateu cruzado, mandando para fora, mas assustando a defesa do Palmeiras. Já aos 24, Matheus França experimentou de longa distância, pegando em cheio na bola, e forçou Magrão, goleiro do Palmeiras, a se esticar todo para mandar para escanteio.

Acuado e se apoiando na magra vantagem construída no jogo de ida da final, o Palmeiras não conseguia responder a agressividade do Flamengo e, assim, acabou castigado aos 28 minutos, quando Yuri César bateu da entrada da área e contou com o desvio de Helderson para vencer Magrão e abrir o placar para o Rubro-Negro em Cariacica.

Embalado pelo primeiro gol, o Flamengo ainda teve outras duas oportunidades para ampliar antes de as equipes irem para o intervalo, mas faltou sorte. Aos 42, Yuri tabelou com Luis Henrique e bateu cruzado. Vitor Gabriel se esticou na tentativa de completar o arremate, mas não alcançou a bola. Depois, aos 48, Yuri César recebeu de Vitor Gabriel na marca do pênalti, mas chutou por cima do gol.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou para o segundo tempo sem dar sinais de melhora. Apesar de estar na frente, o Flamengo era quem seguia buscando o jogo e o gol. E foi assim que logo aos dez minutos o time por pouco não ampliou o placar com Natan, que completou o cruzamento certeiro de Luiz Henrique, mas mandou para fora, rente à trave de Magrão. Já logo no minuto seguinte foi a vez de Vitor Gabriel ficar no quase ao invadir a área pela direita e cruzar para Yuri ao invés de finalizar, vendo o companheiro não alcançar a bola.

De tanto martelar, não teve jeito, o Flamengo chegou ao seu segundo gol aos 24 minutos. Kaique derrubou Ramon dentro da área, e o juiz não hesitou para marcar o pênalti. Wendell foi para a cobrança e bateu no ângulo esquerdo, sem chances para o goleiro Magrão.

Como se não bastasse, já nos acréscimos o Flamengo chegou ao terceiro gol em uma linda jogada para matar a partida e garantir o título brasileiro sub-20. Aos 49 minutos, Lázaro tocou de letra para Guilherme Bala, que invadiu a área pela esquerda, cortou a marcação e bateu firme, estufando as redes em Cariacica e fechando os trabalhos para o Rubro-Negro carioca.