Flamengo oficializa renovação do contrato de Ederson até junho

A quarta-feira segue bastante agitada pelos lados do Flamengo. Depois de anunciar oficialmente e apresentar Paulo César Carpegiani como novo treinador, após a saída de Reinaldo Rueda, o Rubro-Negro divulgou a renovação do contrato com o meia Ederson até junho deste ano.

Apesar da extensão do vínculo, ainda não existe um prazo definido para o retorno do meio-campista aos gramados. Desde julho, o jogador trata um câncer no testículo, constatado depois de um exame anti-doping ainda quando estava apto a jogar. Em dezembro, depois de um longo tratamento que envolveu cirurgias e quimioterapia, Ederson conseguiu a liberação do departamento médico para iniciar os primeiros trabalhos visando a volta ao futebol.

Com a camisa do Flamengo, Ederson disputou 38 partidas e marcou quatro gols, atuando desde 2015. Porém, os problemas físicos são um problema comum na passagem pelo clube da Gávea. Antes de descobrir o tumor, o meia já havia ficado cerca de dez meses fora de ação por uma lesão após dividida com lateral Fágner, do Corinthians. O último problema foi uma cirurgia no joelho em 2016.

Existe a possibilidade de o contrato ser novamente renovado até o fim de 2018. Ederson deve se reapresentar com o restante do elenco flamenguista no dia 13 de janeiro para o início da pré-temporada.