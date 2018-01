Flamengo busca contratação de Vagner Love e Marlos Moreno

Sem poder contar com o atacante Paolo Guerrero, a diretoria do Flamengo busca reforços para o setor. Os dois principais nomes ventilados na Gávea são Vagner Love e Marlos Moreno. O primeiro já teve passagem pelo clube, enquanto o segundo foi um pedido do ex-técnico Reinaldo Rueda, que trabalhou com o jogador no Atletico Nacional-COL.

Vagner Love esteve no Brasil para as festas de fim de ano e chegou a tratar de algumas questões de um possível contrato com o Flamengo. Agora, o jogador viajou para a Turquia para tentar a liberação do Alanyaspor-TUR. Love poderia chegar por empréstimo ou mesmo em definitivo dependendo dos valores pedidos pelos turcos.

Já Marlos Moreno despertou a atenção dos rubro-negros após pedido de Rueda. Mesmo com a saída do treinador, o nome do colombiano de 21 anos agrada a diretoria. Moreno teve destaque no Atletico Nacional, mas desde que se transferiu para a Europa não tem tido chance. Contratado pelo Manchester City-ING, o atacante foi repassado ao La Coruña-ESP e ao Girona-ESP, mas pouco esteve em campo.

O certo é que os dirigentes rubro-negros estão com pressa para acertar com um reforço para o ataque. A maior parte do elenco se reapresenta no próximo sábado, dia 13 de janeiro. A tendência é a de que o técnico Paulo Cesar Carpegiani opte por escalar uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, que terá início na próxima semana.