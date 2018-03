Filipe Luís tem fratura confirmada e corre risco de perder Copa do Mundo

O treinador da Seleção Brasileira não teve um bom começo de sexta-feira com as notícias vindas da Espanha. Após exames radiológicos, o Atlético de Madrid confirmou a fratura na fíbula da perna esquerda de Filipe Luís. A tendência é de que o o lateral fique longe dos gramados por um período entre dois e quatro meses, o que pode fazer o reserva imediato de Marcelo estar fora da lista de Tite para a Copa do Mundo da Rússia.

Na última quinta-feira, Filipe Luís teve de sair de maca aos 25 minutos do segundo tempo da vitória do Atlético sobre o Lokomotiv, pela Liga Europa, depois de sofrer um chute na perna durante uma dividida com o adversário. A preocupação momentânea se confirmou com a gravidade da lesão, que não é uma novidade na carreira, principalmente em períodos pré-Mundial.

Em janeiro de 2010, ainda quando vestia a camisa do Deportivo La Coruña, o jogador brasileiro sofreu uma fratura exposta no tornozelo e voltou cerca de três meses e meio depois, em maio, ficando fora dos convocados para a Copa do Mundo da África do Sul. Em 2014, o jogador ficou de fora da lista de Felipão por opção técnica.

O momento da lesão também não poderia ser pior para Filipe, que disputa uma posição com Alex Sandro pela lista na Copa, em teoria, para reserva do lateral do Real Madrid, Marcelo. Na última convocação, para os amistosos contra Rússia e Alemanha, o jogador do Atlético acabou sendo escolhido em relação ao concorrente, mas será cortado por conta da fratura.