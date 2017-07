Filho de Abel Braga morre e CBF remarca jogo contra Ponte

A CBF confirmou que a partida do Fluminense contra a Ponte Preta será adiada, após a notícia da morte do filho de Abel Braga. Com 18 anos, João Pedro faleceu neste sábado por conta de uma queda, enquanto o pai comandava o último treino do time carioca antes do jogo contra a Macaca. O motivo ainda não foi divulgado.

O Fluminense decretou luto oficial pela morte de João Pedro. Diante disso, a CBF remarcou o jogo do Tricolor para o dia 9 de agosto, uma quarta-feira, mas não deu mais detalhes sobre a partida.

Segundo informação da assessoria de imprensa do Fluminense, ainda não se sabe a principal causa da queda, mas João Pedro caiu de uma cobertura no Leblon, no Rio de Janeiro, nesta manhã.

A partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro estava marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Moises Lucarelli, em Campinas.

Alguns jogadores e a própria CBF expressaram solidariedade ao treinador do time das Laranjeiras.