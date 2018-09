Fifa divulga ratings de game virtual com CR7 líder e Neymar no top3

Na última temporada europeia, Neymar não jogou um futebol de encher os olhos, tanto que não figurou nem mesmo entre os 10 melhores jogadores que concorrem ao prêmio The Best de melhor jogador do mundo. Mesmo assim, o brasileiro segue em alta no mundo virtual dos E-Sports. Isso porque, nesta quarta-feira, a EA Sports divulgou os ratings dos atletas do game Fifa 19 com o craque do PSG no Top3, atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Messi.

Depois de estar à frente do argentino na última edição, CR7 agora aparece empatado com Messi no rating geral, ambos com 94. O português, por sinal, é o personagem principal do jogo e pivô da polêmica quanto a capa e as ações de publicidade do game, que colocavam o camisa sete ainda como jogador do Real Madrid. Neymar fecha o pódio dos melhores níveis com 92.

A sintonia entre a realidade da última temporada e o mundo virtual, aliás, não parece ser das maiores. Finalista ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, Mohamed Salah sequer aparece entre os dez com melhor nível no jogo. Já Luka Modric, melhor jogador da Copa do Mundo, é o quarto na lista com rating de 91, mas está empatado com outros cinco atletas: De Bruyne, Hazard, Sergio Ramos, Suárez e De Gea, único goleiro da lista.

Time com mais representantes entre os 10 melhores jogadores do game, o Real Madrid ainda conta com o atleta que fecha a lista. Trata-se de Toni Kross, com 90. A versão demo do Fifa 19 será lançada na próxima quinta-feira, 13 de setembro, para PlayStation 4, PC e Xbox One.

Confira os ratings dos 10 melhores jogadores do Fifa 19:

Cristiano Ronaldo – 94

Lionel Messi – 94

Neymar – 92

Luka Modric – 91

De Bruyne – 91

Hazard – 91

Sergio Ramos – 91

Suárez – 91

De Gea – 91

Toni Kross – 90