Fifa divulga novo ranking e confirma os cabeças de chave da Copa do Mundo

Na manhã desta segunda-feira, a Fifa divulgou o seu ranking de seleções mais esperado para o ciclo da Copa do Mundo de 2018. Isto porque esta lista servirá de base para o mundial que será realizado na Rússia. Entre as principais definições esperadas para este ranking foi a confirmação dos cabeças de chave para o torneio do ano que vem. Sem grandes surpresas, a lista definiu Rússia (país sede), Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França como cabeças de chave.

Para a competição que será realizada na Rússia o ranking terá uma importância ainda maior que apenas a escolha dos cabeças de chave, já que a entidade confirmou que as posições das seleções na lista servirão de base para todo o sorteio para a Copa do Mundo. Até o momento, 23 seleções já garantiram uma vaga na disputa do ano que vem. Sendo assim, restam nove classificadas que ainda precisam ser definidas entre os 20 países que ainda possuem chances.

Desta forma, é possível cravar os potes de algumas das equipe já classificadas. Além do pote 1, o das cabeças de chave, já é sabido que o pote 2 contará com Espanha, Inglaterra, Colômbia, México e Uruguai, o 3 com Egito e Irã e o quarto pote terá Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita. As outras classificadas ainda esperam as definições finais para saber onde serão colocadas no sorteio.

Sem revelar grandes detalhes sobre a maneira de que será realizado o sorteio, a Fifa marcou o evento para o dia 1º de dezembro, em Moscou, na Rússia. A única certeza, além da utilização do ranking para a divisão dos potes, é que a entidade não permitirá duas equipes da mesma confederação no mesmo grupo – exceção feita a Europa, que poderá contar com no máximo duas seleções. As últimas vagas para o torneio serão definidas na primeira metade de novembro.