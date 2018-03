Fiel compra 20.500 ingressos para o jogo de volta com o Bragantino

O Corinthians já superou o número de ingressos vendidos para o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista, que tinha mando do Bragantino. Derrotado pelo time do interior paulista por 3 a 2 diante de 14.153 pagantes no domingo, no Pacaembu, o clube da capital já comercializou aproximadamente 20.500 ingressos para o reencontro da noite de quinta-feira, em Itaquera.

As entradas restantes estão à venda na internet (sócios do programa Fiel Torcedor devem acessar www.fieltorcedor.com.br; os demais, www.ingressoscorinthians.com.br, com 20% de desconto) e nas bilheterias. Não há mais ingressos para os setores sul e norte, atrás dos gols do estádio.

Confira os preços dos ingressos disponíveis:

Leste inferior: R$ 84

Leste inferior central: R$ 98

Leste superior: R$ 104

Leste superior central: R$ 118

Oeste superior: R$ 68

Oeste corner: R$ 128

Oeste inferior: R$ 178

Veja os postos físicos de venda e os horários de funcionamento:

Estádio de Itaquera, portão A – 12 horas às 17 horas

Loja Poderoso Timão da Rua Augusta – 12 horas às 17 horas

Parque São Jorge – 12 horas às 19 horas

Loja Poderoso Timão do Shopping D – 12 horas às 19 horas

Loja Poderoso Timão do Shopping Tietê – 12 horas às 19 horas