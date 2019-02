Ferroviária vira sobre o Oeste no final e se isola na vice-liderança do Grupo C

No fechamento da oitava rodada do Campeonato Paulista, a Ferroviária encarou o Oeste na Arena Fonte Nova, em Araraquara, e conquistou uma emocionante vitória de virada por 2 a 1. Matheus Jesus abriu o placar para o time visitante, Lúcio Flávio empatou e Rayan deu o triunfo à Ferrinha.

Os primeiros 45 minutos, terminaram com vitória parcial do Oeste, mas foi a Ferroviária quem dominou. O time mandante conseguiu anular as jogadas laterais do Rubro-Negro, teve mais posse de bola e finalizou ao menos quatro vezes com o atacante Lúcio Flávio,

Já os visitantes erraram várias saídas de bola, tiveram dificuldades em encaixar um ataque, mas quando conseguiram, fizeram o gol. Em uma cobrança de falta quase no fim da etapa, Elvis levantou na área, a zaga afastou parcialmente e Matheus Jesus acertou um lindo chute na sobra.

Na etapa final, Lucio Flávio, que ainda não havia deixado sua marca por erros na pontaria. Aos 14 minutos, Felipe Ferreira cruzou, Diego ganhou de Tony no jogo de corpo e a bola sobrou para o atacante da Ferrinha mandar para as redes.

A virada saiu apenas aos 42 minutos da etapa final. Thiago Santos levantou na área, o zagueiro Rayan subiu bem e sozinho para cabecear no canto e garantir o triunfo da Ferroviária.

Para o Oeste, a primeira derrota fora de casa neste Paulistão não mudou a posição do time no Grupo D. O Rubrão segue na liderança, com 12 pontos, um a mais que o Ituano e dois a mais que o São Paulo.

Já a Ferroviária conseguiu sua segunda vitória em Araraquara e voltou ao G-2 do Grupo C, com 12 pontos, um a menos que o líder Corinthians e dois a mais que o Bragantino.

Na próxima rodada, a AFE enfrenta o Guarani, no Brinco, em Campinas, na sexta-feira, às 21h. O Oeste entra em campo no sábado de carnaval para encarar o Santos, no Pacaembu, às 19h.