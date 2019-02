Palmeiras defende liderança de seu grupo contra a Ferroviária

O duelo entre Ferroviária e Palmeiras envolve dois times que brigam pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. A Ferrinha, que faz ótima e surpreendente campanha, iniciou a rodada na ponta do Grupo C, com oito pontos ganhos, enquanto o Verdão lidera a chave B, com 13.

Para o jogo que acontece neste domingo, em Araraquara, às 17h (de Brasília), a escalação do Verdão deverá ter novamente os atletas considerados titulares. Deyverson, cumprindo punição do TJD, e Gustavo Scarpa, contundido, que poderiam estar no grupo, porém, são baixas certas. Já Ricardo Goulart pode estrear.

“A gente tem jogadores de qualidade inscritos ou não no Paulista. Se o Felipão precisar, todos darão conta do recado. Goleiro também, cada jogo joga um e mantém um nível alto. Esse foi o objetivo do Palmeiras, montar um elenco forte. Um grupo qualificado para disputar os campeonatos”, afirmou o atacante Dudu.

Apesar da boa campanha, os resultados mais recentes não agradam comissão técnica e torcida da Ferroviária. Nas últimas duas partidas, o time de Araraquara sofreu uma derrota para o Red Bull e empatou com o lanterna São Bento. Mesmo assim, o técnico Vinícius Munhoz não deve fazer grandes mudanças para encarar o Maior Campeão do Brasil.

“A ideia é não modificar. Óbvio que fazemos um estudo tentando identificar onde está a força do Palmeiras, buscamos estratégias para trabalhar em cima delas durante a semana, capacitar os jogadores e abastecê-los com informações. O Palmeiras nos preocupa, mas o que nos preocupa mais é focar naquilo que precisa ser melhorado e também numa estratégia bem treinada para esse confronto”, afirmou.

Será a primeira semana de trabalho livre para a Ferroviária desde o início do Paulistão. Além parte física e tática, o emocional dos atletas também foi trabalhado, dada a pressão de estar na frente, por exemplo, do Corinthians, favorito do grupo.

“Isso é importante para esse momento da competição, especialmente pelo caráter decisivo que esses primeiros jogos tiveram. Então se faz necessária uma recuperação deste desgaste emocional, além também do desgaste físico que essa primeira metade da competição nos proporcionou. Agora é aproveitar a semana que vamos ter de preparação da melhor forma possível”, completou.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X PALMEIRAS

Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Data: 17 de fevereiro de 2019, domingo

Horário: 17h (Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Marco Antonio de Andrade Motta Junior e Bruno Salgado Rizo

FERROVIÁRIA: Tadeu; Diogo Mateus, Rayan, Eton e Cesar; Anderson Uchoa; Jorge Eduardo, Elton, Felipe Matheus e Felipe Ferreira; Uilliam

Técnico: Vinícius Munhoz

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Carlos Eduardo, Dudu e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari