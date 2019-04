Felipão reluta em falar sobre pedradas, mas afirma: “Não tenho medo de bandido”

Felipão não queria falar sobre o ataque sofrido pela delegação do Palmeiras, dentro do ônibus na chegada ao Allianz Parque, nesta quarta-feira, mas não resistiu às perguntas dos jornalistas. Sem deixar Bruno Henrique se manifestar, o treinador foi enfático ao tratar o assunto.

“Nós devemos agradecer e bater palma para a verdadeira torcida do Palmeiras. Que é quem realmente merece. Não tenho medo de bandido, ninguém tem aqui. Tenho respeito pelo clube e pelo nosso torcedor. Ninguém estava assustado. Eles, jogadores, enfrentaram isso com naturalidade. Não vamos dar visibilidade a quem não merece”, afirmou Scolari.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Apesar do discurso de Luiz Felipe Scolari, a Gazeta Esportiva apurou que jogadores líderes do elenco foram às lágrimas no vestiário antes da partida. Durante o clima de inconformismo, inclusive, chegou-se a levantar a possibilidade de os atletas sequer entrarem em campo.

“Não vamos dar visibilidade a quem não merece. É por isso que eles fazem. Eles não merecem. Hoje os jogadores jogaram, se dedicaram… Embora essa equipe tenha zero pontos, joga um futebol organizado. Foram lá, fizeram isso. É o nosso trabalho. Se algumas pessoas entendem que o nosso melhor não é aquele que eles gostariam, não adiante. O Brasil está em pé de guerra em todos os lados. Por tanto gente, vamos deixar as coisas assim e não vamos falar muito. Não adianta nada”, completou.