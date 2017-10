Felipão deve deixar Guangzhou ao final da temporada chinesa, diz jornal

Luís Felipe Scolari, o Felipão, deve deixar o comando do Guagzhou Evergrande ao final da temporada no futebol chinês. Segundo o jornal espanhol Sport, o técnico teria se reunido com a diretoria do clube e manifestado a intenção de desocupar o cargo no início de novembro. De acordo com a informação, o treinador já teria o futebol europeu como destino certo.

A três rodadas do final do Campeonato Chinês, a equipe de Scolari é líder da competição, seis pontos à frente do Shanghai SIPG, time dirigido pelo português André Villas-Boas. Entre os comandados do brasileiro, estão o ex-Cruzeiro Ricardo Goulart, o ex-Fluminense Alan, o ex-Vasco Muriqui e o colombiano Jackson Martínez, que teve boa passagem pelo Porto.

Este pode ser o sétimo título consecutivo do clube na Superliga Chinesa, podendo ser garantido já no domingo, caso vença o Zhicheng e os vice-líderes tropecem diante do Guangzhou R&F. Pela Liga dos Campeões Asiática, Felipão e companhia foram eliminados ainda nas quartas de final.