Felipão aparece no top 10 do ranking de treinadores mais vencedores

O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, é o único brasileiro na lista de dez maiores vencedores da história, divulgada pelo jornal espanhol Marca nesta segunda-feira. O pentacampeão aparece com 26 conquistas na carreira, no quinto lugar, empatado com o escocês Jock Stein.

Quem está agora mais próximo do brasileiro é o espanhol Pep Guardiola. Após a conquista da Copa da Liga Inglesa sobre o Chelsea no domingo, o comandante do Manchester City chegou a seu 25º título na carreira e empatou com José Mourinho. O escocês Alex Ferguson fica na liderança, com 49 títulos.

Ferguson, que ficou eternizado pela sua passagem de 27 anos pelo Manchester United, também teve trabalhos no Saint Mirren e no Aberdeen, ambos da Escócia. Com uma carreira de 39 anos, o britânico aposentou-se com uma média de 1,25 títulos por temporada. Um dado interessante é que Guardiola tem uma média superior (2,27 ao ano) e pode ultrapassar Ferguson em apenas dez temporadas caso mantenha essa frequência de conquistas.

Assim como Guardiola busca Ferguson, Felipão também pode subir no ranking, já que Jock Stein, Ottmar Hitzfeld e Valeri Lobanowski, nomes que estão à sua frente, já não atuam mais como treinadores. Além do comandante do Palmeiras e de Guardiola, os treinadores presentes no ranking e que ainda estão na ativa, porém desempregados, são Arsene Wenger, Jose Mourinho e Mircea Lucescu.

Confira o ranking completo:

1) Alex Ferguson (escocês) – 49 títulos

2) Mircea Lucescu (romeno) – 32 títulos

3) Valeriy Lobanovskiy (ucraniano) – 30 títulos

4) Ottmar Hitzfeld (alemão) – 28 títulos

5) Jock Stein (escocês) – 26 títulos

5) Felipão (brasileiro) – 26 títulos

7) Jose Mourinho (português) – 25 títulos

7) Pep Guardiola (espanhol) – 25 títulos

9) Giovanni Trapattoni (italiano) – 23 títulos

10) Arsene Wenger (francês) – 21 títulos