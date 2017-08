Federação Francesa acredita que Neymar poderá estrear em breve

A Federação Francesa de Futebol aposta que Neymar fará sua estreia pelo Paris Saint-Germain em breve. Em entrevista ao jornal L’Équipe, Noël Le Graët, presidente da entidade, afirmou que a papelada já foi resolvida da parte francesa, restando apenas a liberação da Federação Espanhola (REF).

“O documento está completo. Não deve demorar. Os serviços da Federação Francesa estão em contato com os da Federação Espanhola. Não há nenhuma razão para este bloqueio continuar. São arranjos complexos. Mas hoje, eu repito, não há documento faltando. Você está ciente de que existem atualmente alguns problemas com a Federação Espanhola (com a prisão do ex-presidente Angel Maria Villar em julho). Eu não tenho nenhuma dúvida de que será rapidamente resolvido”, afirmou Le Graët ao L’Équipe.

Uma das preocupações dos parisienses, de que o Barcelona ou a Federação Espanhola pudessem realizar uma retaliação ao PSG foi descartada pelo dirigente. “Eu não acredito, eu não acho. Você sabe, os lobos não comem uns aos outros”.

Claramente favorável à transferência de Neymar, Noël Le Graët também refutou as alegações de que o Campeonato Francês ficaria ainda mais desequilibrado a favor do PSG, por conta do investimento da do time da capital francesa.

“Temos um clube, o PSG, com enormes recursos, que trabalha bem. Esta operação não está diretamente relacionada com o Campeonato Francês. O objetivo é a Liga dos Campeões. Todo mundo sabe disso. Esta ambição é legítima. Eu também percebo que em todos os campeonatos, na Espanha com dois grandes, na Alemanha com o Bayern, há as locomotivas. Na França, este também é o caso. Mas cada clube tem a sua identidade. Nice, Lyon, temos visto nas últimas semanas, trabalharam muito bem. Assim como o Olympique de Marselha. Nosso campeonato é atraente e competitivo”, afirmou, antes de falar sobre o Fair Play Financeiro da Uefa.

“Lembro-me de que fomos os primeiros a criar uma Direção Nacional de Controle de Gestão. E nós sempre fomos extremamente atenta a esses elementos. PSG responderá a Uefa, como tem sido desde a chegada dos cataris. Com o PSG, não estamos em um ambiente convencional. Ele não depende das categorias de base, dos direitos televisivos, o modelo é diferente. E a Federação nunca teve nada para reclamar sobre as ações dos proprietários do Catar. Nossos dois países têm relações serenas”, finalizou.