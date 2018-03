Fagner sai com dores na coxa, mas não deve ser problema para a Seleção

Confira este e outros vídeos em

O lateral direito Fagner foi substituído logo depois que o Corinthians empatou o jogo contra o Bragantino, na tarde deste domingo, em alteração pouco comum do técnico Fábio Carille. A explicação do comandante após o revés por 3 a 2, porém, foi que o jogador sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e, por isso, deu lugar a Mantuan, garoto driblado por Ítalo no segundo gol anotado pelo time do interior.

“Fagner colocou a mão na perna e se queixou de uma dor muscular”, comentou Carille, aparentemente irritado com o questionamento, pedindo ainda para que os jornalistas “prestassem mais atenção no jogo” antes de fazer perguntas daquele tipo. O jogador, no entanto, deixou o estádio do Pacaembu caminhando normalmente e tem apresentação marcada para esta segunda-feira em Moscou, na Rússia, onde está a Seleção Brasileira.

Desfalque já certo para o segundo jogo das quartas, na quinta-feira, em Itaquera, ele dará lugar justamente a Mantuan no embate. Caso o Timão avance, Fagner continuará fora das semifinais pois viaja com o Brasil para o embate frente a Alemanha, no dia 27, terça-feira, em Berlim.

Outro substituído, mas logo depois do intervalo, o atacante Clayson teve a alteração justificada por um mal-estar gástrico. Ele chegou a ser medicado na parada técnica realizada pela arbitragem no primeiro tempo, mas não conseguiu voltar a campo. Diretamente envolvido no primeiro gol, já que deu condição a Matheus Peixoto, ele explicou o motivo de estar em cima da linha de fundo.

“Eu acabei escorregando quando fui tentar cortar o cruzamento e não consegui sair a tempo. Cheguei até a pedir impedimento, mas, depois, vi que era eu mesmo dando condição”, contou o atleta, rapidamente abraçado pelos companheiros após o erro.