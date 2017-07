Fagner ignora críticas por empate: “Todos querem que a gente perca”

O lateral direito Fagner nem quis acompanhar a repercussão do empate por 2 a 2 entre o Corinthians e o Atlético-PR na noite do último sábado, no estádio de Itaquera. Sem ler ou ouvir o que muitos apontaram como um “tropeço” do líder dentro de casa, o defensor viu como corriqueiros os comentários de que o líder do Campeonato Brasileiro, com oito pontos de vantagem para o segundo colocado, seja apontado como um time que vá piorar seu desempenho.

“Normal, todo mundo vai querer que o Corinthians perca”, sintetizou o jogador, que negou-se a tratar da igualdade na arena alvinegra como algo fora do comum. Para ele, o padrão estabelecido pelo elenco foi tão bom que acaba deixando muito rigorosas as avaliações a partir de agora.

“Pelo que a gente começou a fazer, todo mundo quer que o Corinthians perca. A gente tem que manter nosso nível de atuação, há margem de melhora. Vejo um grupo maduro, ficamos tranquilos e, ao mesmo tempo, já pensando num próximo jogo onde a gente possa repetir o padrão”, explicou, relatando como lidou com os pontos perdidos frente ao Furacão.

“Depois do jogo já me desliguei totalmente, procurei ficar com a família, coisa rara para um domingo. Mas não vejo como tropeço. Mais um jogo onde a equipe conseguiu ter um grau de maturidade muito grande. Conseguiu a virada, sofremos o empate no fim e, ainda assim, conseguimos criar situações de gol. Vejo que, num campeonato tão importante como o Brasileiro, o mais importante é você pontuar”, observou.

Na avaliação do jogador, cabe a cada um dos atletas pensar o que podem fazer de melhor para o jogo desta quarta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Avaí, no estádio da Ressacada, válido pela 15ª rodada da competição.

“Não vou por uma tensão, né. O ser humano, quando se cobra muito, ele quer vencer. Cada um que foi para casa sabia que poderia ter sido melhor, o que errou e o que acertou. No próximo jogo, então, vamos buscar fazer o melhor”, avaliou, confiante no retorno das vitórias em Florianópolis.

“Além do entrosamento, vai de cada atleta ir para casa bravo com ele mesmo de saber que ele não pode errar essas bolas. Treino de passe, que parece besta, é o que vai refletir no jogo. Se é treino de bola parada, executa 100% porque com certeza vai refletir no jogo”, concluiu.