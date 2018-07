Ex-São Paulo, Dória é anunciado pelo Santos Laguna, do México

Na tarde desta sexta-feira, o Santo Laguna, do México, anunciou a contratação de Dória. O jogador chega em definitivo ao clube e assinou um contrato válido por quatro anos. Anteriormente, o zagueiro estava no Olympique de Marselha, mas não teve tantas oportunidades na equipe.

“Fortaleza física, habilidoso e certeiro nos chutes. Defensor brasileiro que chega para dar a vida por essas cores”, escreveu o clube mexicano em suas redes sociais.

Formado nas categorias de base do Botafogo, Matheus Dória Macedo foi promovido ao time profissional em 2012 pelo então treinador da equipe carioca, Oswaldo de Oliveira. Pouco tempo depois estreou e se firmou na equipe. Foi considerado uma das principais revelações da temporada. Em 2013 foi titular durante todo o ano, ao lado de Bolívar, e colaborou na classificação do Fogão para uma Libertadores depois de 17 anos.

Na temporada seguinte foi negociado com o Olympique de Marselha, da França, mas atuou muito pouco. O então treinador da equipe, Marcelo Bielsa foi contrário a vinda de Dória e praticamente não usou o defensor. O zagueiro voltou ao Brasil e foi emprestado ao São Paulo por seis meses. Foi muito bem no Tricolor, mas a diretoria não tinha verba suficiente para exercer a compra do atleta. Em seguida foi emprestado novamente e passou por Granada, da Espanha, e Yeni Malatyaspor, da Turquia, até chegar ao time mexicano.

Além de clubes, Dória passou pelas categorias de base da Seleção Brasileira. Disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2013, foi convocado pelo Sub-21 e Sub-23. Quando Felipão era técnico do Brasil, o defensor foi convocado para um amistoso contra a Bolívia e foi titular.

O Santos Laguna disputa o Campeonato Mexicano, que foi iniciado no último fim de semana, e atualmente está na sexta colocação, com três pontos. O próximo adversário do clube será o Monarcas, nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília).