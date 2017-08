Ex-São Paulo, Chávez aparece de malas prontas para jogar na Grécia

Rumo à Grécia, nesta quarta-feira o argentino Andrés Chávez publicou em uma de suas redes sociais uma foto em que aparece no aeroporto, embarcando ao país europeu. O jogador defenderá a equipe do Panathinaikos na nova etapa da carreira.

“Partindo para a Grécia… Obrigado pela oportunidade, Panathinaikos FC!”, escreveu.

Ya por partir para Grecia 🇬🇷 gracias por esta oportunidad PANATHINAICOS FC ☘️ 👍🏾 pic.twitter.com/xmsHknV4tN — Andres chavez (@chavezandres1) 15 de agosto de 2017

O atacante estava no São Paulo até meados de junho, quando seu vínculo se encerrou. Ele chegou ao Tricolor por meio de um empréstimo feito pelo Boca Juniors, para onde retornou no meio deste ano após o time brasileiro não exercer o direito de compra.

Pouco tempo depois de voltar para a Argentina, Chávez fez as malas para assinar com o clube grego, em contrato que selará a venda de seus direitos por definitivo.

No São Paulo, o jogador teve um bom início, mas foi perdendo espaço após Gilberto começar a se destacar. Com a chegada de Lucas Pratto, ele se tornou a terceira opção para o ataque. Foram 12 gols em 35 jogos pelo time do Morumbi.