Ex-São Paulo, Calleri é oficializado como reforço do Alavés, da Espanha

Depois de uma boa passagem pelo Las Palmas na última temporada, o atacante Jonathan Calleri firmou nesta quarta-feira sua permanência no futebol espanhol. Pelas redes sociais, o Alavés anunciou a contratação do argentino por empréstimo de um ano junto ao Deportivo Maldonado, clube uruguaio pelo qual nunca atuou, mas que detém seus direitos federativos e econômicos.

O grupo dono do time do Uruguai foi o mesmo que colocou Calleri no São Paulo em 2016. Naquela oportunidade, o atacante permaneceu por seis meses e foi importante na campanha do tricolor na Copa Libertadores, eliminado na fase semifinal para o Atlético Nacional, da Colômbia. Em 31 jogos pelo time do Morumbi foram 16 gols marcados e uma grande identificação com a torcida.

Na última temporada, apesar do rebaixamento dos Las Palmas no Campeonato Espanhol, o centroavante conseguiu um bom desempenho individual contribuindo com 11 gols. Agora, Calleri se mantém na elite do país em um time que estreou na competição nacional sofrendo uma derrota por 3 a 0 para o Barcelona.

Antes de acertar sua permanência na Espanha, porém, o atacante argentino esteve no radar do futebol português. Em março, ainda no decorrer das última temporada europeia, seu nome foi especulado no Sporting e visto com bons olhos pela comissão técnica, mas o negócio não avançou.