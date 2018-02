Ex-presidente de clube russo explica por que não quis contratar Neymar

No meio do ano passado, Neymar se transformou no jogador de futebol mais caro da história. A sua transferência para deixar o Barcelona rumo ao Paris Saint-Germain teve um custo estimado em 222 milhões de euros (R$ 812 milhões). No entanto, a carreira do brasileiro por pouco não tomou outro rumo em 2008.

Isso porque o ex-presidente do Lokomotiv Moscou da Rússia, Nikolai Naumov, afirmou que na época teve uma boa chance para contratar o atacante, no entanto acreditou não se tratar de um bom reforço naquele momento. O caso teria acontecido durante a disputa da Copa Internacional do Mediterrâneo sub-16, quando Neymar representou o Brasil ao lado de outros nomes interessantes como Philippe Coutinho e o goleiro Alisson.

“Inicialmente queríamos comprá-lo. Os nossos scouts observaram-no, mas naquele momento existiam muitas dúvidas. Primeiro, era muito jovem; depois, não era claro que se adaptaria bem à Rússia”, revelou o ex-dirigente em entrevista ao site russo Sport-Express.

O cartola explicou ainda que a contratação do craque teria um custo estimado na época de 10 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões na época). No entanto, além dos questionamentos em volta do atleta, Naumov afirma que não viu uma atuação do Neymar num nível tão acima dos demais. Tanto, que na época, o cartola preferiu a contratação do meia Alan Gatagov, que hoje está sem clube.

“Teria sido cerca de 10 milhões de euros, um valor muito alto para um jogador de outro continente na época. Além disso, perdemos na final e não vi Neymar jogado melhor do que outros. Alan Gatagov foi tão bem no torneio quanto ele”, completou.