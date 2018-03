Ex-Palmeirense marca e Fiorentina vence em dia de homenagens a Astori

Neste domingo, a Fiorentina recebeu o Benevento no estádio Artemio Franchi em uma partida que ficará marcada para a história do clube da região da Toscana. A vitória pelo placar de 1 a 0, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, marca a primeira partida do clube após a morte de seu capitão,Davide Astori, ocorrida no último final de semana.

Aos 31 anos, o zagueiro foi encontrado morto na concentração da equipe em Udine, onde a Viola enfrentaria a Udinese. Durante a semana foi confirmado que a causa da morte se deve a problemas cardíacos .Para homenagear o jogador, a sua equipe anunciou que aposentará a camisa de número 13.

Fiorentina – Benevento parou ao minuto 13 para homenagear Astori. Momento arrepiante em Florença, bela homenagem.pic.twitter.com/lncevWZfDC — Remate Digital (@Remate_Digital) March 11, 2018

Neste domingo, a equipe foi a campo num dia marcado pelas homenagens ao seu capitão. Além de um minuto de silêncio antes da bola rolar, a partida foi paralisada aos 13 minutos de jogo e o todo o estádio realizou uma salva de palmas. Neste instante, a torcida do clube italiano montou um mosaico com as cores do clube com os dizeres “Davide 13”.

Outro momento de emoção da partida foi no gol que garantiu o triunfo da Viola. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Victor Hugo subiu mais que todo mundo e testou firme para o fundo do gol para marcar o seu primeiro gol pela equipe. Além desse fator, o gol do ex-defensor do Palmeiras é especial, já que foi ele quem ficou com a responsabilidade de substituir Astori dentro de campo. Na comemoração do gol, o brasileiro prestou sua homenagem ao seu ex-companheiro ao prestar continência a uma imagem de Astori.

Se fora de campo não faltou emoção a partida, dentro dele foram raros os momentos em que foi praticado um bom futebol. Após o gol marcado por Victor Hugo, a partida contou com poucas emoções apenas nos seus minutos finais. Aos 44 minutos, Massimo Coda subiu mais que a defesa do time da casa e cabeceou a bola na trave, por pouco não empatando o duelo para o Benevento. No último lance da partida, a Fiorentina respondeu com Benassi arriscando de fora da área e acertando a trave adversária.

Com a vitória, a Fiorentina chega aos 38 pontos e sobe para a nona colocação do Italiano, ainda longe das primeiras posições do torneio. Já o Benevento continua na lanterna da competição com apenas 10 pontos conquistados.