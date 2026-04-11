Ex-Internacional e Manchester City, Fernando anuncia aposentadoria

Nesta sexta-feira, o volante Fernando, ex-Internacional e Manchester City, anunciou sua aposentadoria. Aos 38 anos, o atleta estava sem clube desde agosto e não atuava desde junho de 2025, quando teve uma grave lesão no joelho.

Fernando publicou em suas redes sociais um vídeo anunciando a retirada dos gramados e também um texto se despedindo do futebol.

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Carreira

Vindo da base do Vila Nova, Fernando subiu ao profissional em 2005 e atuou na equipe goiana durante dois anos. Em 2007, rumou ao Porto, onde esteve por sete anos.

Em julho de 2014, o volante assinou com o Manchester City, time no qual ganharia posteriormente dois títulos do Campeonato Inglês. Três anos depois, foi para o Galatasaray, da Turquia. Posteriormente, em 2019, assinou com o Sevilla, da Espanha.

Em 2024, Fernando voltou ao Vila Nova, mas rumou ao Internacional após apenas um mês. No total, esteve em campo em 656 ocasiões e marcou 25 gols.

Entre suas conquistas, além dos Campeonatos Ingleses, estão três títulos da Liga Europa, quatro títulos do Campeonato Português e dois Campeonatos Turcos.

Confira a nota na íntegra

"Aos 15 anos, entreguei minha vida a um sonho e esse sonho me devolveu uma vida inteira de significado.

Hoje, as chuteiras silenciam. Mas sorrio pleno: vivi o sonho e toquei o impossível.

O futebol me ensinou tudo: disciplina, coragem, renúncia, alegria, dor e recomeço. Olho para trás com gratidão… Deixei pedaços de mim em cada lugar por onde passei, paguei o preço do meu sonho com suor, renúncia e fé.

Não me despeço do futebol, porque ele vive em mim. Apenas encerro um capítulo. A história continua e e agora começa um novo jogo.

Obrigado, futebol. Você fez de mim quem eu sou.

@vilanovafc @estrelamadora @fcporto @mancity @galatasaray @sevillafc @scinternacional

Para sempre, um dos teus. ⚽🐙🖤"

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