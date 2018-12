Empresário diz que vários clubes do Brasil querem capitão do Boca Juniors

Pablo Pérez, volante e capitão do Boca Juniors, está na mira de “vários grandes clubes do Brasil”, de acordo com seu empresário, Jorge Bilicich.

O jornalista argentino Luis Fregossi aponta uma proposta já feita pelo São Paulo, mas o Tricolor não confirma. Segundo o apurado pela Gazeta Esportiva, Jorge Sampaoli, novo técnico do Santos, citou Pérez em sua lista de reforços, mas o agente do atleta de 33 anos afirma que o Peixe não fez qualquer contato até agora.

O Boca Juniors não tem interesse em vender Pérez, mas aceita ouvir propostas pelo jogador. Seus representantes acreditam que atuar no Brasil pode ser um passo à frente na carreira e esperam uma definição nos próximos dias. O contrato vai até 30 de junho de 2020.