Empresa que gerencia carreira do goleiro Bruno diz que ele atuará por clube brasileiro

O goleiro Bruno pode estar próximo de voltar aos gramados. Em nota, o clube-empresa J. Winners, que tem contrato com o ex-jogador do Flamengo e gerencia sua carreira, afirmou que o arqueiro de 35 anos atuará por empréstimo em uma equipe brasileira, sem especificar o nome do time, assim que as competições retornarem da paralisação devido à pandemia do novo coronavírus.

“Referente à carreira profissional do atleta, informamos que este já mantém vínculo com nossa estrutura sediada na Europa, sendo que neste ano de 2020 atuará através de empréstimo em solo brasileiro”, escreveu a empresa.

“Para que isso possa ocorrer com sucesso, o atleta está empenhando todos os esforços em trabalhos diários, para atingir o melhor da sua forma física e técnica, a fim de atuar com excelência”, acrescentou.

O comunicado ainda abordou a mudança de Bruno para Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, autorizada pela Justiça de Minas Gerais. A empresa afirmou que “a escolha do novo lar atende não apenas expectativas profissionais mas também familiares, já que a família de sua esposa reside na região”.

Bruno deixou a cadeia em julho do ano passado após ganhar direito a cumprir pena em regime semiaberto pela morte da modelo Eliza Samúdio, em 2010.