Em reencontro com Dorival, São Paulo faz confronto direto contra o Flamengo

“Decisão, final, jogo do ano”. Essas são algumas das denominações vindas de ambos os lados quanto a um confronto em especial da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro que acontece neste domingo, às 17h (de Brasília), no Estádio do Morumbi. Em confronto direto pelas primeiras posições e para a manutenção do sonho do título, São Paulo e Flamengo medem forças em um duelo que marca, além de tudo, o reencontro do tricolor com seu ex-treinador, Dorival Júnior.

No primeiro turno, o encontro entre as equipes terminou com comemoração Tricolor. Em pleno Maracanã, pela 13ª rodada, o São Paulo, com gol do ex-flamenguista Everton, venceu o Rubro-Negro pelo placar mínimo na primeira partida do Brasileiro após a disputa da Copa do Mundo. Agora, as equipes chegam em situações parecidas ao do último jogo, brigando pelo título, mas agora correndo atrás do líder Palmeiras.

E se o São Paulo chega motivado pelo triunfo sobre o Vitória na última rodada, que findou o jejum de seis partidas sem sequer um resultado positivo, ao mesmo tempo volta ao Morumbi com seu treinador quebrando a cabeça para montar o time que vai à campo. Isso porque os desfalques são inúmeros. O primeiro deles, e mais sério, é o de Joao Rojas, que não atua mais no Brasileiro por conta de uma ruptura do tendão patelar do joelho direito justamente na partida contra os baianos.

Além do equatoriano, a outra alternativa de velocidade para o lado de campo do São Paulo, Everton, também não será relacionado. Apesar de ter evoluído na recuperação do estiramento na coxa esquerda e já participar integralmente dos treinos, o camisa 22 será guardado para o clássico contra o Corinthians, na próxima rodada. Por fim, os problemas do treinador uruguaio ainda são as ausências de Everton Felipe, lesionado, Hudson e Jean, ambos suspensos.

Com tantos problemas, foi adotado o mistério por parte da comissão técnica em relação aos substitutos. A tendência, porém, é de que Sidão herde a vaga no gol e Jucilei retome a condição de titular no lugar de Hudson. É justamente no lugar de Rojas que se reserva a maior dúvida. Trelléz parece estar na frente da disputa, mas Liziero pode ser uma escolha ou até mesmo o jovem Helinho, que nunca atuou no profissional.

Quem não deve sair do time no duelo contra o clube carioca é Bruno Peres. Cotado para entrar até na vaga de Rojas, o camisa 15 deve mesmo atuar na sua posição de origem e, quando questionado sobre o jogo de domingo, alertou para a dificuldade e a necessidade de tratar a partida como uma decisão.

“Jogar contra o Flamengo é sempre difícil, mas vamos encarar como uma decisão. Temos que jogar com intensidade e aproveitar os trabalhos da semana para melhorar ainda mais o time”, disse. “Estamos na reta final da temporada, então temos que disputar os últimos sete jogos como decisões. Será assim no domingo. Temos que aproveitar o mando de campo para fazer a diferença em busca da vitória”, comentou Bruno Peres.

Do lado do Flamengo, um desfalque é certo é o de Diego Alves, em rota de colisão com Dorival Júnior e sem perspectiva de retorno a condição de titular com o treinador. No restante, o comandante pretende seguir entrosando o time e vai manter a base que vem atuando. Dessa forma, o meia Diego deve, mais uma vez, amargar um lugar no banco de reservas.

No reencontro com o clube onde iniciou a temporada, Dorival admitiu que a expectativa é de um confronto difícil, principalmente pelas duas equipes estarem brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, com 59 pontos, tem apenas três a mais que o Tricolor.

“O jogo acaba ganhando uma conotação de decisão porque as equipes vivem um mesmo momento, com posições muito próximas. Estamos entrando em uma fase da competição onde vai ser definido o que realmente cada um pode fazer. Precisamos de equilíbrio e tranquilidade, mas com alegria e agressividade em busca do resultado. Não podemos aumentar a pressão sobre as equipes. O Flamengo pensa em fazer a sua parte, independentemente do que acontecer nos jogos do Palmeiras”, disse Dorival.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLAMENGO

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data: Domingo, 4 de novembro de 2018

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

SÃO PAULO: Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves e Edimar; Luan, Jucilei, Diego Souza; Reinaldo, Tréllez (Liziero) e Gonzalo Carneiro

Técnico: Diego Aguirre

FLAMENGO: César; Pará, Léo Duarte, Réver e Renê; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Vitinho; Fernando Uribe

Técnico: Dorival Júnior