Em novo encontro, Corinthians empata com Red Bull no CT

O Corinthians reencontrou o Red Bull na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, menos de 24 horas depois, mas com um destino semelhante ao do encontrado no Moisés Lucarelli, na segunda. Com os jogadores reservas, as equipes mais uma vez protagonizaram um jogo igual, sem muitas emoções e que terminou empatado por 1 a 1. Os gols foram marcados por Mateus Vital, para o Alvinegro, e João Denoni, para os campineiros.

O técnico Fábio Carille usou o primeiro tempo de 30 minutos para observar jogadores que estão sendo bastante aproveitados na temporada, como os prováveis titulares do Derby do próximo sábado, em Itaquera: Maycon, Gabriel, Camacho e Jadson. Além deles, tiveram chances o garoto Matues Vital e o atacante Lucca, justamente os dois responsáveis pela jogada que rendeu à equipe seu único gol do duelo.

Escalado com Caíque; Mantuan, Yago, Pedro Henrique e Maycon; Gabriel, Camacho, Mateus Vital, Jadson e Lucca; Danilo, o Alvinegro manteve o 4-2-3-1, que teve bastante sucesso no ano passado. Centralizado, Jadson teve boa participação distribuindo o jogo, mas o destaque ficou mesmo para os outros dois integrantes da linha de armação. Aberto na direita, Vital mostrou versatilidade e chamou o jogo em boa dupla com Mantuan.

Do outro lado, Lucca chegou a mostrar os habituais chutes de muito longe, normalmente para fora do gol, mas teve contribuição notável para a abertura do placar. Aos 15 minutos de bola rolando, ganhou disputa na esquerda, tabelou com Jadson, recebeu na frente e fez nova tabela com Danilo. Já dentro da área, esperou a saída do goleiro e tocou para o meio, onde Vital, sem marcação, só empurrou para a rede.

No segundo tempo, Carille promoveu as entradas de Filipe, Léo Santos, Guilherme Romão, Paulo Roberto, Pedrinho e Emerson Sheik. Depois, ainda ganharam uma chance Kazim, substituindo Danilo, e Warian, que entrou na vaga de Jadson. Antes deles, porém, os suplentes já não haviam sido capazes de segurar a vantagem. Aos seis minutos, Paulo Roberto perdeu a bola na defesa, João Denoni ficou com a sobra, carregou e fuzilou, sem chances para Filipe.

A dupla Kazim e Warian, porém, melhorou bastante a produção ofensiva corintiana, apertando a saída de bola e provocando erros do Red Bull. Antes do apito final, o centroavante teve duas boas chances de marcar. A primeira quando Pedrinho limpou dois adversários e serviu o turco. Ele limpou o goleiro, mas acabou ficando sem ângulo para chutar. De esquerda, mandou na rede pelo lado de fora. No minuto seguinte, Pedrinho achou Warian, que, de carrinho, cruzou para Kazim carimbar o peito do goleiro.

O encerramento deu início a uma troca de gentilezas dos dois lados, que pouco antes já haviam se encontrado pelo Brasileiro. Alheios ao duelo, os titulares ficaram apenas no treino regenerativo, na academia. O zagueiro Marllon e o volante Ralf, dois reforços recém-anunciados, correram ao redor do gramado e tentam ficar em forma o quanto antes para poderem entrar na lista de inscritos do Campeonato Paulista.

De olho no Derby do próximo sábado, às 17h (de Brasília), no estádio de Itaquera, o Timão volta a treinar na manhã da quarta-feira, dessa vez com os titulares ao menos presentes no gramados. Os únicos desfalques certos para o clássico são o meia Marquinhos Gabriel, recuperando-se de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e o atacante Carlinhos, em tratamento após uma inflamação causada pela retirada do dente do siso.