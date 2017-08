Em meio a reforços improdutivos, confira jogadores emprestados pelo Palmeiras

Nesta segunda-feira, a maior torcida organizada do Palmeiras, Mancha Alviverde, se manifestou por meio de sua conta oficial no Facebook exigindo a saída do gerente executivo Alexandre Mattos, e questionando os trabalhos de Cuca e do presidente Mauricio Galiotte.

Em “dossiê” elaborado pela uniformizada, o maior questionamento dos torcedores se deve aos altos investimentos feitos em contratações, que não surtiram efeito até aqui. Assim, a Gazeta Esportiva elaborou uma lista e análise de atletas emprestados pelo Palmeiras e que poderiam reforçar a equipe sem custos em 2018. Confira na galeria!