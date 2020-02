Em 2020, Corinthians é o segundo pior em aproveitamento entre times da Série A

Ainda é início de temporada, mas todos os participantes da Série A do Brasileiro já entraram, pelo menos, cinco vezes em campo em 2020. Por enquanto, alguns números surpreendentes: o Atlético-GO conta com a melhor campanha entre os 20 participantes da elite nacional, enquanto o Corinthians tem o segundo pior retrospecto, ficando à frente apenas de outro paulista, o Red Bull Bragantino.

O Atlético-GO tem 80% de aproveitamento, com quatro vitórias em cinco jogos, contando Campeonato Goiano e Copa do Brasil. Na sequência aparecem Coritiba e Internacional, com 77,7%. Depois, o Fluminense soma 76,1%, seguido por Fortaleza (73,3%) e Flamengo (72,2%).

Os paulistas não estão entre os melhores. Santos e Palmeiras somam 66,6% na temporada. Já o São Paulo tem 53,3%. Os dois piores são o Corinthians, com 38,8% e o Red Bull Bragantino (33,3%).