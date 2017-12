Elogiando Zé Ricardo, Peres mantém suspense sobre novo técnico do Santos

Novo presidente do Santos, eleito no último sábado, José Carlos Peres já assumiu as rédeas do Alvinegro praiano. Depois de receber o bastão do ex-presidente Modesto Roma Júnior, o empresário afirma já ter tomado posição nas negociações que estão em curso na Vila Belmiro, incluindo a relacionada ao novo técnico do time, que deve ser anunciado em breve.

“Estamos conversando com alguns treinadores, temos alguns na agulha e devemos definir esta semana. Estamos em negociações e garanto que muitas coisas serão resolvidas nesta semana. Conversei com o presidente Modesto Roma e ele se prontificou, generosamente, em nos passar todas as movimentações que já existem, com jogadores, com técnicos. Vamos analisar com carinho e aproveitar o que já estava sendo feito”, falou, em entrevista concedida à ESPN Brasil, nesta segunda-feira.

Questionado a respeito de nomes, dentre os quais estaria o de Zé Ricardo, o novo mandatário despistou, ainda que tenha elogiado bastante o atual comandante do Vasco.

“Temos boas referências do Zé Ricardo, é um bom nome. Não temos nenhuma negociação em curso com ele, mas é um treinador que tem um histórico muito bom, do perfil do Santos. Passou por toda a base do Flamengo, é trabalhador, uma pessoa séria e não deixa de ser uma boa opção. Ainda não podemos falar em nomes. Anunciaremos depois de fechar contrato, por uma questão de respeito. O bom manual de gestão indica que é neste sentido que caminharemos”, apontou.

O Santos está sem técnico desde a demissão de Levir Culpi, no final de outubro, após derrota para o São Paulo na rodada de número 31 do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador Elano, que já desempenhava cargo na comissão técnica, assumiu a equipe até o final da temporada. O novo treinador deverá ser confirmado em breve. Se não nesta semana, o anúncio deve ocorrer até o final do ano.