Elano relaciona zagueiro de 17 anos para encarar o Flamengo

O técnico Elano relacionou 23 jogadores para a partida deste domingo contra o Flamengo, às 19 horas, na Ilha do Governador, válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o zagueiro Lucas Veríssimo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele levará o beque Matheus Guedes, de apenas 17 anos, que ficará no banco de reservas pela primeira vez na carreira.

Assim como já fez com os atacantes Rodrygo e Yuri Alberto, outros confirmados na relação, o comandante está apostando nas joias santistas na reta final do Brasileirão. O jovem, nascido em Rondonópolis-MT, no dia 3 de dezembro de 1999, é titular do Sub-20 alvinegro praiano e irá utilizar a camisa número 42 no profissional. Ele mede 1,92m e pesa 90 kg.

Assim como aconteceu com Orinho na última rodada, Matheus Oliveira e Lucas Crispim, mesmo “emprestados” ao Santos B para ajudarem na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, foram relacionados pelo técnico santista para partida.

O goleiro João Paulo, os zagueiros David Braz e Gustavo Henrique, os laterais esquerdos Caju e Zeca, os meias Lucas Lima, Vitor Bueno e Léo Cittadini, e o atacante Nilmar seguem fora. Zeca e Lucas Lima, únicos da lista que não estão lesionados, não devem atuar mais pelo Peixe. Os outros nomes não têm previsão de retorno, de acordo com o que foi divulgado pela assessoria do clube.

Veja abaixo a lista dos 23 jogadores convocados:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: Fabián Noguera, Luiz Felipe e Matheus Guedes

Laterais: Daniel Guedes, Orinho e Victor Ferraz

Meio-campistas: Alison, Emiliano Vecchio, Jean Mota, Matheus Jesus, Matheus Oliveira, Renato e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Lucas Crispim, Ricardo Oliveira, Rodrygo e Yuri Alberto