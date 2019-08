Elano é anunciado como técnico da Inter de Limeira para o Paulista de 2020

Elano terá pela primeira vez a experiência de atuar como técnico efetivo de uma equipe. Após comandar o Santos interinamente em 2017, o ex-meia foi anunciado nesta quarta-feira como treinador da Internacional de Limeira e terá a missão de dirigir a equipe na elite do Campeonato Paulista na próxima temporada. A apresentação acontecerá na quinta-feira, no Palacete Levy.

Com a contratação de Elano, o Leão da Paulista termina uma busca que já durava três meses. Desde a saída de João Vallim, em maio, o clube não tinha um treinador em definitivo. Paulo Roberto Santos até fechou com a equipe, mas após três semanas acertou a saída sem participar de um jogo. Edílson Santos é o técnico na Copa Paulista.

Essa será a primeira oportunidade de Elano no comando efetivo de um time. Em 2017, o ex-jogador assumiu a função no Santos duas vezes, depois da saída de Dorival Júnior, em junho, e de Levar Culpi, em outubro. Em nove jogos, obteve cinco vitórias, um empate e três derrotas, com aproveitamento de quase 60%.

Desse modo, Elano volta à Inter de Limeira, clube em que defendeu ainda nas categorias de base. Agora, o Leão da Paulista focará na montagem do elenco para o Paulistão.